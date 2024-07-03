‘Çok öfkeliyiz’



Sözde “Omorfo” Belediye Başkanı Viktora Hacıavraam, Güzelyurt bölgesindeki Rum mülklerinin satışında artış olduğunu belirterek, ciddi endişe ve öfke duyduklarını açıkladı

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Güzelyurt’ta bir Kıbrıslı Rum’a ait olan taşınmaza alıcı arandığı konusundaki bir ilan üzerine açıklama yapan Hacıavraam, kuzeyde mülk satışlarına devam edilmesini protesto ettiklerini söyledi.

Yapılan açıklamada, "ne yazık ki KKTC’deki Rum mallarının satışlarında artış yaşanıyor ve tümünün kesin olarak kaybedilmesi tehlikesi vardır” denildi.

Viktora Hacıavraam, yeniden bu konuyla ilgili protestolarda bulunma niyetini ifade ederken, yetkili birimlerle sürekli temas içinde olduğunu da ekledi.