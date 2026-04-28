‘Vazgeçin’

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Fransız askerlerinin Güney Kıbrıs’a konuşlandırılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Üstel, açıklamayı “son derece tehlikeli, provokatif ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Üstel, Hristodulidis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından kamuoyuna yansıyan ifadelerinin, Kıbrıs Adası’ndaki mevcut hassas dengeleri olumsuz etkileyecek nitelikte olduğunu belirtti, bu tür adımların adadaki barış ve huzur ortamına ciddi zarar verebileceğini ifade etti.

Hristodulidis’in bir yandan yeni müzakere sürecinden bahsederken diğer yandan Kıbrıs Türk halkını yok sayan adımlar attığını belirten Üstel, bu durumun açık bir çelişki olduğunu ve Rum liderliğinin gerçek niyetini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kıbrıs’ta herhangi bir askeri varlık ya da askeri düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için Kıbrıs Türk halkının rızasının ve onayının zorunlu olduğunu vurgulayan Üstel, bu onay alınmadan atılacak her türlü adımın uluslararası hukuk açısından yok hükmünde olduğunu ifade etti.

Sömürgeci bir zihniyet

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamalarını da eleştiren Üstel, Fransa’nın bölge politikalarına ilişkin sert ifadeler kullandı. Macron’un ve Fransa’nın Kıbrıs Rum tarafına yönelik yaklaşımının sömürgeci bir zihniyet taşıdığını kaydeden Üstel, bunun uzun vadede Rum tarafına da fayda sağlamayacağını, aksine hayal kırıklığı yaratacağını söyledi.

Üstel, Avrupa Birliği’ni de eleştirerek, AB üyesi Fransa’nın adaya asker konuşlandırma girişimlerinin Birliğin çifte standartlı politikalarının bir göstergesi olduğunu iddia etti.

Avrupa Birliği’nin hiçbir üyesinin Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını ve güvenliğini yok sayacak kararlar alamayacağını belirtti.

Tehlikeli politika

Hristodulidis’e de doğrudan seslenen Üstel, Güney Kıbrıs’ın yabancı askerlerin konuşlanacağı bir üs haline getirilmesinin tehlikeli bir politika olduğunu söyledi ve bu yaklaşımın ne Kıbrıs Rum halkına ne de adanın genel istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.

Üstel açıklamasının sonunda, Rum liderliğine bu politikadan derhal vazgeçme çağrısı yaparak, aksi halde atılacak adımların hem bölgeyi hem de Rum tarafını daha büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacağını ifade etti.

Üstel, Narin Ünlü Mamulleri’ni ziyaret etti

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Narin Ünlü Mamulleri’nin İncirli bölgesindeki üretim merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında üretim alanlarını gezen Başbakan Üstel, yerli üretimin güçlenmesi, genç girişimcilerin desteklenmesi ve istihdamın artırılmasının hükümetin temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel’e ziyaret sırasında, Narin Ünlü Mamulleri Direktörü, genç üretici ve girişimci Hulus Hulusioğlu eşlik etti. Üretim süreçleri hakkında bilgi alan Üstel, genç girişimcilerin ortaya koyduğu emek, vizyon ve üretim gücünün ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

