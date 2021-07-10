Veda turları sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ile görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Sennaroğlu, görevi devredecek olan Necmi Karakoç’a hizmetleri için teşekkür ederken, Atilla Karaca’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Arıklı başarı diledi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ile görevi devralacak Atilla Karaca’yla görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, Başbakan Yardımcılığı’ndaki görüşmede, görev süresi dolan Karakoç’a yeni görevinde başarılar diledi.

Oğuz: Teşkilatın görevi çok önemli

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da Karakoç ve görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti. Görüşmede Sivil Savunma Başkanı Karakoç, görev süresi içinde afet ve acil durumlarla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Oğuz, Sivil Savunma Teşkilatı’nın kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığında görev yürüttüğü dönemi hatırlatan Oğuz, teşkilatın kendisi için önemine vurgu yaptı.

Canaltay: Önemli bir kurum

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da Karakoç ve görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Karakoç, görüşme sırasında kurumun yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verirken Canaltay, Sivil Savunma Teşkilatı’nın KKTC için çok önemli bir kurum olduğunu, doğal afet ve acil durumların en az zararla atlatılmasında büyük pay sahibi olduğunu ifade etti.

Canaltay Oktay’a teşekkür etti

Bu arada Canaltay, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür ederek yeni projelerle ilgili görüş birliğine vardıklarını söyledi.

Canaltay, Fuat Oktay’a KKTC’nin kalkınması için ortaya koyduğu dirayetli duruş, anlayış ve iş birliği için teşekkür etti.