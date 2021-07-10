Kurultay 24 Ekim’de

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi 7 ay sonra dün ilk kez toplanarak, kurultayla ilgili kararını verdi. Parti Meclisi, 24 Ekim 2022 tarihinde kurultay yapılmasını kararlaştırırken, toplantıda Demokrat Parti (DP) Milletvekili Koral Çağman’dan boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacak atamada gündeme geldi.

Başbakan Ersan Saner kendisine 3 ayrı isim önerildiğini, bunun bire indirilmesi için DP’den haber beklediğini söyledi. Öte yandan genel başkanlık yarışında Saner’e ilaveten üç ismin adaylığı kesinleşti.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre genel başkanlık için yarışacak.

Kurultay tarihi netleşti

Aylar sonra toplanan UBP Parti Meclisi'nde ciddi tartışmalar sonrasında 24 Ekim 2022 tarihinde kurultay yapılmasına karar verildi.

Kurultayda 24 Nisan 2021 tarihine kadar üye olanların oy kullanabileceği bilgisi elde edildi.

24 Nisan 2021 tarihinden sonra üye olanların genel başkanlık seçiminde oy kullanamayacağı kaydedildi.

Erken seçimin konusunda 2022 yılı Nisan ayında uzlaşıya varılırken, genel başkanlığa kimlerin aday olacağı konusu gündeme gelmedi.

Ancak Saner’e ilaveten Taçoy, Sucuoğlu ve Töre’nin adaylığı kesinleşti.

Çalışma Bakanı’nın kim olacağı netleşmedi

Toplantıda Çalışma Bakanlığına yapılacak atama da gündeme geldi. Saner kendisine 3 ayrı isim önerildiğini, bunun bire indirilmesi için DP’den haber beklediğini söyledi.

Ancak Saner, 3 isim hakkında detaya girmedi.