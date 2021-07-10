PCR veya Antijen gerilimi yaşandı

Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu son kararlar gereğince Pazartesi’nden itibaren kapalı alanlara girişlerde vatandaşlardan PCR veya Antijen testi istenecek. Aşılı olan kişiler için 7 gün, aşısızlar için 72 saat içinde yapılmış negatif test sonucu istenmesi nedeniyle yüzlerce kişi dün farklı merkezlere akın etti.

Özellikle Lefkoşa’nın Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi ile Girne Akçiçek Hastanesi’nde aşırı yoğunluk yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, PCR veya Antijen testinin gerekli olduğu yerlerin listesini dün yeniden yayınladı.

Bu arada yığılmayı önlemek amacıyla Antijen testi konusunda anlaşmalı hastane ve laboratuvarların isim listesi de yayınlandı.

Uzun kuyruklar oluştu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları uyarınca önceki gün birçok kapalı alana girmek için PCR testi zorunluluğu getirildi. Kararın ardından dün sabahın erken saatlerinden itibaren Fuar Alanı’nda test yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bunaltıcı sıcak havanın etkili olmaya başladığı öğle saatlerinde vatandaşlar güneş altında sıralarının gelmesini bekledi.

Fuar Alanı’nın yanı sıra Lefkoşa Mücahitler Sitesi'nde de uzun PCR kuyrukları oluştu. Birçok vatandaş test yaptırmadan geri gönderildi.

Lefkoşa’nın yanı sıra Girne’de de yoğunluk yaşandı. Test yaptırmak isteyenler Girne Akçiçek Hastanesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazıları ise beklemekten ve sıcaktan bunalıp test yaptırmadan geri döndü.

PCR veya Antijen testi istenecek yerler

Yaşanan yoğunluk ve karmaşa üzerine Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, girişlerde PCR veya Antijen testi istenecek aktiviteleri açıkladı.

Açıklamaya göre, girişlerde aşılı kişilerden son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR/Antijen testi, aşısız kişilerden ise son 72 saat içinde yapılmış negatif antijen testi istenecek aktiviteler şöyle;

Otel/casino

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları

Bar ve Clublar

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları

İnternet kafeler

Bet ofisler

Gece Kulüpleri

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri

Sinema salonları

Kapalı ve açık spor salonları

Yüzme havuzları

Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları

Açık alanlarda yapılacak müsabakalar

Kapalı spor salonları (fitness, bireysel)

Lunapark, tombala vb. Etkinlikler

İbadethaneler.

Ücretsiz antijen testlerinin yapıldığı laboratuvarlar

Sağlık Bakanlığı, ayrıca girişler esnasında istenecek antijen testlerinin bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılabileceğini bildirdi. Bakanlığın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarların listesi şöyle açıklandı:

Lefkoşa bölgesi

Elite hospital tıbbi tahlil lab.

M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar

Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Biogram Lab.

Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.

Eko Lab. (Etik) Tıbbi Tahlil Lab.

Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Kolan Britsh Hospital

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı)

Nis Tıp Merkezi

Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Simya Lab

Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi )

Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Vedat Özünlü Laboratuvarı

Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Gazimağusa Bölgesi

Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)

Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam hastanesi)

Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)

Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Girne bölgesi

Duo Lab

Britsh Medical Lab

Kolan Britsh Hospital

Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yücekan Lab. (Vita Lab.)

Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil Laboratuvar

Kyrenia Med. Lab.



Güzelyurt bölgesi

Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı

İskele bölgesi

İskele Tıp Merkezi



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Merkezi Cezaevi, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ek tedbirler aldı

Kapalı görüşte PCR şartı

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, 12 Temmuz’dan itibaren mahkûm ve tutukluları kapalı görüş kuralları çerçevesinde ziyarete gidecek avukat ve noter dahil kişilerin, son 72 saat PCR test sonuçlarını yanlarında getirmeleri ve girişte göstermeleri gerektiğini duyurdu.

Merkezi Cezaevi’nde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, mahkûm hakları da gözetilerek, kapalı görüşlerin sağlık riski yaratılmadan sürdürülebilmesi için cezaevine girişler sırasında uygulanan ateş ölçme, kapalı görüş süresince maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının yanı sıra son günlerde artan vaka sayıları da dikkate alınarak ek tedbirler alındığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021, 11:05