PCR veya Antijen gerilimi yaşandı

Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu son kararlar gereğince Pazartesi’nden itibaren kapalı alanlara girişlerde vatandaşlardan PCR veya Antijen testi istenecek. Aşılı olan kişiler için 7 gün, aşısızlar için 72 saat içinde yapılmış negatif test sonucu istenmesi nedeniyle yüzlerce kişi dün farklı merkezlere akın etti.
Özellikle Lefkoşa’nın Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi ile Girne Akçiçek Hastanesi’nde aşırı yoğunluk yaşandı.
Sağlık Bakanlığı, PCR veya Antijen testinin gerekli olduğu yerlerin listesini dün yeniden yayınladı.
Bu arada yığılmayı önlemek amacıyla Antijen testi konusunda anlaşmalı hastane ve laboratuvarların isim listesi de yayınlandı.
Uzun kuyruklar oluştu
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları uyarınca önceki gün birçok kapalı alana girmek için PCR testi zorunluluğu getirildi. Kararın ardından dün sabahın erken saatlerinden itibaren Fuar Alanı’nda test yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Bunaltıcı sıcak havanın etkili olmaya başladığı öğle saatlerinde vatandaşlar güneş altında sıralarının gelmesini bekledi.
Fuar Alanı’nın yanı sıra Lefkoşa Mücahitler Sitesi'nde de uzun PCR kuyrukları oluştu. Birçok vatandaş test yaptırmadan geri gönderildi.
Lefkoşa’nın yanı sıra Girne’de de yoğunluk yaşandı. Test yaptırmak isteyenler Girne Akçiçek Hastanesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazıları ise beklemekten ve sıcaktan bunalıp test yaptırmadan geri döndü.
PCR veya Antijen testi istenecek yerler
Yaşanan yoğunluk ve karmaşa üzerine Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, girişlerde PCR veya Antijen testi istenecek aktiviteleri açıkladı.
Açıklamaya göre, girişlerde aşılı kişilerden son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR/Antijen testi, aşısız kişilerden ise son 72 saat içinde yapılmış negatif antijen testi istenecek aktiviteler şöyle;
Otel/casino
Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları
Bar ve Clublar
Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları
İnternet kafeler
Bet ofisler
Gece Kulüpleri
Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri
Sinema salonları
Kapalı ve açık spor salonları
Yüzme havuzları
Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları
Açık alanlarda yapılacak müsabakalar
Kapalı spor salonları (fitness, bireysel)
Lunapark, tombala vb. Etkinlikler
İbadethaneler.
Ücretsiz antijen testlerinin yapıldığı laboratuvarlar
Sağlık Bakanlığı, ayrıca girişler esnasında istenecek antijen testlerinin bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılabileceğini bildirdi. Bakanlığın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarların listesi şöyle açıklandı:
Lefkoşa bölgesi
Elite hospital tıbbi tahlil lab.
M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar
Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Biogram Lab.
Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.
Eko Lab. (Etik) Tıbbi Tahlil Lab.
Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Kolan Britsh Hospital
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı)
Nis Tıp Merkezi
Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Simya Lab
Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi )
Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Vedat Özünlü Laboratuvarı
Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Gazimağusa Bölgesi
Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)
Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam hastanesi)
Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)
Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Girne bölgesi
Duo Lab
Britsh Medical Lab
Kolan Britsh Hospital
Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Yücekan Lab. (Vita Lab.)
Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil Laboratuvar
Kyrenia Med. Lab.
Güzelyurt bölgesi
Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı
İskele bölgesi
İskele Tıp Merkezi
****
Merkezi Cezaevi, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ek tedbirler aldı
Kapalı görüşte PCR şartı
Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, 12 Temmuz’dan itibaren mahkûm ve tutukluları kapalı görüş kuralları çerçevesinde ziyarete gidecek avukat ve noter dahil kişilerin, son 72 saat PCR test sonuçlarını yanlarında getirmeleri ve girişte göstermeleri gerektiğini duyurdu.
Merkezi Cezaevi’nde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, mahkûm hakları da gözetilerek, kapalı görüşlerin sağlık riski yaratılmadan sürdürülebilmesi için cezaevine girişler sırasında uygulanan ateş ölçme, kapalı görüş süresince maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının yanı sıra son günlerde artan vaka sayıları da dikkate alınarak ek tedbirler alındığı kaydedildi.