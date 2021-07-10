Örnek oldular

Gazetecilik mesleğinde 50 yılı aşkın bir süre hizmet veren Akay Cemal ile Özcan Özcanhan, Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüllendirildi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Asbaşkan Ali Hançerli ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Merit Lefkoşa Otel’de düzenlenen törende Akay Cemal ile Özcan Özcanhan’a plaketlerini takdim ederken, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekti. Akar “hele 50 yılı aşkın bir süre bu meslekte kalem oynatmak kolay bir iş değildir” dedi.

Akay Cemal “bu anlamlı hareket beni çok duygulandırdı” diyerek Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür etti.

Özcan Özcanhan ise genç gazetecilere seslenerek “bu mesleği severek yapmalısınız. Çalışmanın sınırı yoktur” dedi.