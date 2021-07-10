Kuzey Kıbrıs’ta dün 16 bin 202 test yapıldı, 126 vakaya rastlandı. Kuzeyde ilk kez günlük test sayısı 16 bini aştı. Güney Kıbrıs’ta ise 882 yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 16 bin 202 test yapıldığını, 99’u yerel 126 pozitif vakaya rastlandığını, 42 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık, bugün 4 bin 789 kişinin aşılandığını da bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saptanan vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 25 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 99 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Açıklamada, 32 kişinin Lefkoşa, 49 kişinin Girne, 12 kişinin Gazimağusa, 3 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-6 / Yenikent-1/ Haspolat-1/K.Kaymaklı-6 / Gönyeli-8 / Kızılbaş-1/ Cihangir-1/ Değirmenlik-1/ Ortaköy-2 / Alayköy-2 / Hamitköy-1/ Surlariçi-1 / Köşklüçiftlik-1

Girne: Girne Merkez-28 /Alsancak-6 / Yukarı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Boğazköy-1/ Karakum-3 / Şirinevler-1/ Ağırdağ-1 / Sadrazam Köyü-1 / Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-4

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-3 / Türkmenköy-1 / Sakarya-2 / Vadili-1 / Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-1/ Karakol-2 / Pile-1

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-3

Lefke: Yeşilyurt-2/ Lefke Merkez-1.

Covid-19 genel durumu

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.571. 237

Toplam Vaka Sayısı: 8860

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7983

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 732

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 59

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 4789

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 690

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3148

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.089

Güneyde 62 bini aşkın test

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan testler neticesinde 882 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 62 bin 161 test yapıldı, 882 yeni vaka tespit edildi. Güneyde toplam vaka sayısı ise 82 bin 463’e ulaştı.