Gereken yapılacak

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesini yapacağını açıkladı.

Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan ancak etrafı kuru ot ve çöplerle dolan anıt mezar için harekete geçildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi noktasında ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Benter, yazılı açıklamasında, 450 yıldır topluma hizmet eden bir iyilik kurumu olan Vakıfların, topluma hizmet anlayışının ön planda tutulduğu her alanda gereken adımları atmaya, elini taşın altına koymaya gönüllü olduğunu kaydetti.

Benter, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak merhum Cumhurbaşkanımızın anıt mezarının ve tüm çevre düzenlemesinin tamamlanabilmesi için yürütülen çalışmalara da katkı sağlayabilmek adına girişimlerde bulunduğumuzu ifade etmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Denetim şart

Diyalog 19 Mayıs 2021 tarihinde ‘Yazıklar olsun’ başlığıyla manşetten verdiği haberde Cumhuriyet Parkı’nın içler acısı durumu ele alınmış, etrafta atılan çok sayıda prezervatif, alkollü ve alkolsüz içecek kutularının fotoğrafları yayımlanmıştı. Ayrıca Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mezarının yanında yapılan ve müze olması planlanan binanın durumu da gözler önüne serilmişti.

Haber üzerine mezarın bulunduğu park askerler tarafından temizlenmişti.