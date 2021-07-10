Kapanmayı kaldıramayız

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetler değişse dahi uygulanabilecek uzun vadeli eylem planı yapılması gerektiğini söyledi. Ülkenin bir kapanmayı daha kaldıramayacağına işaret eden Erhürman, kısa vadede aşılama kampanyasının bir planlama içerisine yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

CTP’den verilen bilgiye göre Erhürman, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni (KITOB) ziyaret etti ve Birlik Başkanı Dimağ Çağıner ile görüştü.

Erhürman görüşmede yaptığı açıklamada, turizm sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini, aşılamada halen bir kampanya, bir program ve etkin denetim bulunmadığını ifade ederek, bundan dolayı kimsenin ileriye bakamadığını söyledi. Ülkenin bir kapanmayı daha kaldıramayacağına işaret eden Erhürman, kısa vadede aşılama kampanyasının bir planlama içerisine yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Pendemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıdan çıkmak için henüz bir “çıkış stratejisi” çizilmediğini, uzun vadeli planlar hazırlanması gerektiğini belirten Erhürman şöyle devam etti:

2019’da 969 milyon Dolar olan turizm gelirini önümüzdeki beş yılda nerden nereye taşımayı planlıyoruz? Rakamsal olarak ülkeye gelen turist sayısını nerden nereye taşımayı planlıyoruz? Buraya gelecek turist hedef kitlemiz nerelerdendir ve bunların sayısını nerelerden nerelere çıkarmayı planlıyoruz? Bunları yapmak için nasıl bir tanıtım kampanyasını beş yıla yayarak organize edeceğiz? Bunlar eylem planın içerisinde yer alsın ama bu eylem CTP’nin ya da başka bir partinin eylem planı olmasın. Bu planlar Meclis’ten geçsin çünkü Anayasa’da ve yasada yeri var. Meclis’ten geçirelim ve eylem planı ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmanın beş yıllık anayasası olsun; hükümetler değişse dahi her gelen hükümet ona uymak zorunda olsun.

