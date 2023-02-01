Federasyona destek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresini bir yıl uzatan raporu onaylaması Rum basınında da yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Gayrı Resmi Müzakereleri Cesaretlendiriyor” başlığı altında geniş yer verdiği haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresini bir yıl uzatmayı kabul ettiği kararında Kıbrıs sorununda gayrı resmi müzakereleri destekleyen bir mantığı benimsediği iddiasında bulundu.

Gazete, konseyin taraflardan, BM danışmanının atanması konusunda bir anlaşmaya varmalarını istediğini belirtirken, söz konusu karara ayrıntılarına geniş şekilde yer verdi.

Karar öncesinde yoğun bir diplomasi trafiğinin yaşandığını, Fransa, Malta, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç ve Ekvator’un ise Kıbrıs Rum tarafının tezlerini desteklediği belirtilen haberde, Rum hükümetinin ise karardan memnun olduğu vurgulandı.

Rum Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, UNFICYP’in görev süresinin bir yıllığına uzatıldığı ancak Güvenlik Konseyi’nin altı ayda bir, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu ve UNFICYP konularında bilgilendirilmeye devam edeceği belirtilirken, Kıbrıs sorununun çözümünün temelinin iki toplumlu iki kesimli federasyon olduğunun yeniden doğrulandığı ifade edildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı ayrıca, raporda yer alan Maraş’a ilişkin ifadelerin de “çok önemli talimatlar içerdiğini” savundu.