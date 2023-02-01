İlkeleri rehber olacak

Afet İLBAN

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, 99’uncu yaş günü anısına Denktaş Vakfı tarafından yaptırılan heykeli dün törenle açıldı.

Denktaş Vakfı Başkanı Serdar Denktaş konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın, Türk dünyasına ve Kıbrıs Türk tarihine bağımsızlık damgasını vurmuş yüce bir lider olduğunu belirterek, “Şimdi bize düşen görev, onun çizdiği yolda, bıraktığı yerden ileriye doğru yürüyüşümüze devam etmek olmalı” dedi.

Denktaş’ın Anıt Mezarı’nın da bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nda yer alan törene, başta Denktaş ailesi, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bazı dernek, siyasi parti, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak heykelin açılışı yapıldı. Denktaş ailesi, açılışı, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Karavezirler ile birlikte gerçekleştirdi.

Törende, anıta çelenklerin sunulmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajı okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Denktaş Vakfı Başkanı Serdar Denktaş konuşma yaptı.



Bilgin Denktaş’ın mezarını ziyaret etti

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret ederek, çelenk koydu.

Bilgin’e, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Bülent Feyzioğlu ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş eşlik etti.

