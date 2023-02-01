5 şanslı isim belirlendi

Diyalog gazetesinin, okurlar için düzenlediği ‘Altın Kampanyası’nın üçüncü hafta talihlileri belli oldu.

TV 2020’de canlı yayın sırasında Ömer Kadiroğlu ve Funda Bedir tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonucunda çeyrek altın kazanan 5 talihlinin isimleri şöyle:

1. Nazemin Binatlılı Güzelyurt

2. Pembe Artam Taşkınköy

3. Görkem Ersalıcı Gönyeli

4. Erdal Akülker Gönendere

5. Halil Güvener Mağusa

Dördüncü hafta çekilişi haftaya

Altın kampanyasının Dördüncü çekilişi ise 7 Şubat Salı günü gerçekleşecek. Toplamda 10 kupon biriktiren okurlar, bunları 6 Şubat mesai bitimine kadar Diyalog Medya’ya gönderip, çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Dördüncü hafta talihlileri 7 Şubat Salı günü yine TV 2020’de gerçekleşecek canlı yayında belirlenecek.

Diyalog Medya Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Derya Ercan, çeyrek altın kazanan okurların kimlik kartlarıyla birlikte kuruma bugün itibariyle başvurmaları gerektiğini söyledi. Ercan, 4’üncü hafta kuponlarının en kısa sürede Diyalog Medya Grubu’na göndermeleri gerektiğini hatırlatarak herkese bol şans diledi.

Bu arada ikinci hafta çekilişinde kazanan talihliler altınlarını aldı.