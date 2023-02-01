Doludizgin eğlence

Eğlence hayatının değişmez adresi Maxim Royal’de geçtiğimiz cumartesi gecesi sahne alan Hakan Yazıcıoğlu konukları mest etti. Hakan Yazıcıoğlu’nu dinlemeye gelen misafirler, seçkin bir eğlenceye şahit oldu.

Sevenlerine güzel bir gece yaşatan sevilen sanatçı en güzel parçalarını seslendirirken keyifli sohbetiyle de hayranlarına eğlence dolu dakikalar yaşattı.

