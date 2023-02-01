Kıb-Tek’e küfür yağdı !

Suna ERDEN

Elektrik Kurumu yetkilileri yakıt sıkıntısının olmadığını ve arızaların giderildiğini açıkladıktan kısa bir süre sonra dün ülke saatlerce karanlıkta kaldı. Akşam iş bitimi evine dönen vatandaşlar mum ışığına ve odun sobalarına muhtaç kaldı.

Bazı bölgelerde gündüz başlayan kesintiler gece boyu devam ederken, sosyal medyada Kıb-Tek aleyhinde küfürlü sert protesto mesajları yayınlandı.

Kesintinin nedeni ve ne kadar süreceği konusunda Elektrik Kurumu yetkililerinden herhangi bir bilgi alamayan vatandaşlar hükümeti de istifaya davet etti.

Bu arada Kıb-Tek eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Avcıoğlu hem AKSA'nın Kalecik, hem de Kıb-Tek’in Teknecik santrallerindeki meydana gelen arızalar sebebiyle ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.

Güneyden alınan elektriğin de 20 megawat’a düştüğünü belirten Avcıoğlu, Teknecik ve AKSA’nın 180 megawatlık üretime düştüğünü belirtti. KKTC’nin günlük enerji ihtiyacı 350 megawat civarında olduğu için Kıb-Tek elektrik kesintine gitmek zorunda kaldı.

Bugün de kesinti var

Öte yandan Kıb-Tek, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Lapta Oteller Bölgesi ve Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kalan bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Sosyal medyada neler paylaşıldı?

Soğuk havalarda sık sık yapılan kesintiler vatandaşı isyan noktasına getirdi, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Kıb-Tek eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyaya yansıyan sitem dolu mesajlar şöyle;



Gülden Plümer Küçük:

Elektrik kabusu, bu kadar travma çeken bir halka bir de bu elektrik eziyeti çektirilemez.

Bu sadece beceriksizlik, terbiyesizlik ve halka karşı sorumsuzluktan olmaktadır.

Yeter yahuuuu, yapamayan gitsin, bu çözülmeyecek bir konu değildir.

Halkı zarara uğratanlar, karanlıkta bırakanlar ve Kıb-Tek’i bu hale getirenlerden bir an evvel hesap sorulsun.

Fuat Namsoy:

KKTC gerçeği 1974 öncesi nostalji yaşıyoruz.

Özhan Okur:

Aydınlık gelecek hayalleri kuruyorduk, karanlıkta kaldık. Bugün bin 750 TL elektrik faturası ödedim

İyi tarafından düşünürsek bu ay elektrik faturamız düşük gelecek. Züğürt tesellisi...

Tügen Burahan:

İşten eve gel, elektrik bulma.

Ve asgari ücret kazanmak için bu karanlıkta yarın için hazırlık yap..

Çocuk konusuna hiç girmiyorum..

Burası dünya değil, cehennem. Lanet olsun.

Niyazi Kafidir:

İlahi tanrım tez zamanda o elektrik santraline dinamit döşerler belki da taş taş üstünde kalmaz... Çok merak ederim daha ne kadar eziyet edeceksiniz bu halka... ‼ Sözüm orda çalışan emekçi kardeşlerime değildir. Bu ülkeyi yaşanmaz hale getirenlerdir.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023, 10:28