Diyalog artacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediye sınırlarında görev yapan muhtarlarla yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Harmancı, muhtarlarla beraber Lefkoşa için sorumlulukla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Açıklamaya göre, LTB sınırları içinde görev yapan muhtarlarla toplantı yapan Harmancı, başkent belediyesinin oluşturduğu kurumsal yapı sayesinde Muhtarlar ile bir birim bulunduğunu ve sürekli iletişimin devam ettiğini kaydetti. Bütçe oluşumunda süreçlere muhtarların dahil edildiğini belirten Harmancı, yeni dönemde katılımcı süreçlerin artırılacağını söyledi. Harmancı, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşı olduğunu ve Lefkoşa’yı hep beraber yönetmek için iş birliği ve diyalog içerisinde sorumlulukla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Dört yıllık dönem için bir stratejik plan hazırlıkları yaptıklarını ve bu kapsamda muhtarların görüş, düşünce ve yaklaşımlarının tek tek alınacağına vurgu yapan Başkan Harmancı, Nisan ayından itibaren başlatacakları bölge toplantıları ile de yurttaşları da bu sürece dahil edeceklerini aktardı.

