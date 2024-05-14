Bıçakla saldırdı

Gönyeli’de yaşanan olayda odasına izinsiz giren erkek ev arkadaşını bıçakla yaralayan 41 yaşındaki M.K. (K) şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ev arkadaşına bıçak salladığı, her iki elinde kesi oluşmasına neden olduğu belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 13 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 sıralarında Yenikent bölgesinde bulunan bir apartmanda meydana geldiğini söyledi.

Polis, bölgedeki apartmanda ikamet eden zanlının aynı ev arkadaşı M. G.’yi (E-42) oturma odasına izinsiz geldiği gerekçesiyle bıçakla sağ elinden 6- 7, sol elinden 5-6 santimlik kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını belirtti.

Polis, olayın ardından zanlının yaralama suçlamasıyla tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.