Ercan’da yakalandı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede asistan ve öğrenci işleri çalışanı tarafından düzenlenen sahte belgeyle ilgili aranan Fadziso Rebecca Mokavo, Ercan Havaalanından çıkış yaparken yakalanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde Surlariçi’nde faaliyet gösteren bir üniversitede öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova’nın aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan İkechukuwu Augitune Onyeusi’nin isteği üzerine yine aynı okulda eğitim gören Fadziso Rebecca Mokavo isimli öğrenci adına sahte öğrenci belgesi düzenlediğini söyledi. Polis, düzenlenen sahte belgeyle ilgili 8 Mayıs’ta başlatılan soruşturma kapsamında Fadziso Rebecca Mokavo’nun aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 12 Mayıs’ta Ercan Havaalanından çıkış yaparken yakalandığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının sahte belgeyi almak için para verip vermediğinin araştırılacağını belirtti ve 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

