Satıcıyı gizledi

Alınan ihbar üzerine evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Joshua Uchendu Enyindah hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlı dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Duruşmada zanlının suçunu itiraf ederek, 10 gram hintkenevirini 200 Euro’ya aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 9 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli ekipler tarafından Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşayan Joshua Uchendu Enyindah’ın ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis zanlının suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini; uyuşturucu maddeyi 8 Mayıs 2024 tarihinde bir şahıstan 200 euroya aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, alınan emarelerin tahlile gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını söyledi.

Polis, emareler üzerinde parmak izi incelemesi de yapılacağını, yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.