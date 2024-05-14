İğrenç bir durum

Girne’de bir eğlence mekanında tanıştıkları 21 yaşındaki öğrenci kızı, bir bahane bularak, kaldıkları yere götürdükleri ve sırayla tecavüz ettikleri iddia edilen Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı, Şehmus Kaya, Zülküf Kaya ve Baver Yaşar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, teminat duruşmasında olayla ilgili mesajlar ve video kayıtlarının içeriği açıklandı.

Zanlılardan Yusuf Altan’ın genç kızla ilişkiye girdiği esnada kemerle vurduğu kaydedildi. Zülküf Kaya ve Baver Yaşar’ın ise aynı anda genç kızla ilişkiye girmeye çalıştığı, zanlıların o anları kayda alıp, gülüp eğlendikleri açıklandı.

Mahkemeye iddiaları aktaran polis, zanlıların 13 Nisan 2024 tarihinde Girne’de bir eğlence mekânında tanıştıkları 21 yaşındaki İ.G.’yi kaldıkları eve götürerek, sırayla tecavüz ettiklerini söyledi.

Polis, şikâyet üzerine zanlıların aynı gün valizlerini toplamış ve havalimanına gitmek üzere oldukları sırada tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların cep telefonlarının emare olarak alındığını, yapılan incelemede olayla ilgili videolar tespit edildiğini, akabinde PGM Data İnceleme uzmanları tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için yazışmalar yapıldığını söyledi.

Polis memuru, olay yeri inceleme uzmanı tarafından yatak odasındaki çarşaf ve kullanılmış 5 adet prezervatifin Türkiye’ye analiz için gönderildiğini belirtti.

Polis, 25 Nisan 2024 tarihinde PGM Data İnceleme uzmanları tarafından gerek genç kızın gerekse zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemenin sonuçlarının belli olduğunu açıkladı. Polis, genç kızın olay gecesi 2 kişiden yardım istediğini tespit ettiklerini; arkadaşlarına, “Beni buradan alın, çok kötüyüm, çok fenayım, yalvarırım” şeklinde mesaj attığını, ayrıca zanlıların kaldığı yerin konumunu iki arkadaşına ilettiğini söyledi.

Kemerle vurdu

Polis, zanlıların cep telefonlarında ise video görüntüleri tespit ettiklerini ifade ederek, zanlı Yusuf Altan’ın cinsel ilişki sırasında genç kıza 3 kez kemerle vurduğunu, genç kızın “vurma canım yanıyor” dediğini açıkladı.

Polis, bir video kaydında ise zanlı Zülküf Kaya ile Baver Yaşar’ın aynı anda genç kızla ilişkiye girmeye çalıştığını belirtti. Polis, Baver Yaşar’ın anal yolla ilişki girişiminin gerçekleşmediğini ifade etti.

Polis, zanlıların ayrıca video görüntülerinde genç kızla cinsel ilişkiye girmek için sıra beklediklerini söylediklerini, gülüp eğlendiklerini kaydetti. Polis, 3 zanlının, Kaya ile Yaşar’ın aynı anda genç kızla ilişkiye girme çabalarını kapı önünde kayda aldıklarını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkeye turist vizesiyle geldiklerini, işlenen suçun ağır ve ağır ceza mahkemesi kapsamında olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlıların 35 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.