Verim artacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede ekonomik açıdan verimi artıracak, üretim maliyetini düşürecek alanlara ve teknolojilere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, pandemiden kaynaklanan ve iklim şartlarının getirdiği olumsuzluklara rağmen, üreticinin emeğinin karşılığını alması ve üretimin devamı için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Açıklamaya göre, Çavuşoğlu, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kaba yem olarak önemli yer teşkil eden mısır silajı üretimi yapan Bayur Tarım İşletmeleri’ni ziyaret ederek, mısır silajı hasadını inceledi ve bilgi aldı.

Silaj teknolojisinin ekonomik olarak gelir getirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, söz konusu teknolojinin ülkede gelişmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Mısır silajının hayvan beslenmesinde kaba yem olarak önemli yeri olduğuna işaret ederek, “Kaba yemler, beslenmenin olmazsa olmazıdır” diyen Çavuşoğlu, kaba yemlerin ekonomik olduğunu, maliyetleri düşürdüğünü ve verimi artırdığını kaydetti.

Üreticinin her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Çavuşoğlu, üretimde yeni teknolojilere ve ekonomik açıdan verimliği artıracak olan alanlara desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Sulama ile ilgili önemli adım

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Su İşleri Dairesi tarafından başlatılan “Güzelyurt Ovası Takviye Sulama Suyu Temini (Etap 2) Projesi” ile ilgili ihalenin tamamlanarak, sözleşmenin önceki gün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu huzurunda imzalandığı bildirildi. Sözleşmeye, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ile Aspool Ltd. Direktörü Taşkın Ürel imza koydu.

Su İşleri Dairesi tarafından 2018 yılında tamamlanan sulama suyu projesinin birinci etabı kapsamında Güzelyurt bölgesinde yaklaşık 14 bin 58 dekar araziye sulama suyu taşıyacak sulama hattı döşendiği anımsatılan açıklamada, takviye sulama suyu projesinin ikinci etabı tamamlandığında nitelikli sulama suyuna kavuşacak arazinin 18 bin dekarı geçeceği kaydedildi.

İkinci etap çalışmalarında 10 bin 700 metre HDPE boru döşeneceği, ihaleyi 846 bin TL teklif veren Aspool Ltd’nin kazandığı gelecek hafta yer tesliminin ardından çalışmalara başlanacağı ifade edildi.

Projeyle sulama suyu sıkıntısı çeken bölgelerdeki sulama birliklerine su iletiminin daha verimli bir şekilde sağlanması hedeflendiği belirtildi.

