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Tümü temiz çıktı 

İthal ürünlerden 42 numune ve yerli ürünlerden 16  numune analize gönderildi 

Tümü temiz çıktı 
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Tarım Dairesi bu hafta yapılan gıda denetim sonuçlarında ithal ve yerli ürünlerin temiz çıktığını, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediğini açıkladı. 
Tarım Dairesi, 6-12 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi. 
İthal ürünlerden 42 numunenin ve yerli ürünlerden 16  numunenin tümü temiz çıkarken, ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı. 
 

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