Nuris memnun

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Avrupa Birliği (AB) sınır güvenliği Birimi Frontex’in, Rum kesiminin, yasadışı mülteci akışlarıyla baş edilmesi için, deniz sınırlarının gözetimiyle ilgili talebine olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan bir habere göre, önceki gün RİK’te yer alan bir programda konuşan Nuris, Rum kesiminin deniz sınırlarının Frontex tarafından gözetiminin mümkün olabilmesi için, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akışlarının Türkiye’nin güney kıyıları, özellikle de Mersin limanından başlamasına bağlı olarak, Türkiye’nin de işbirliğinin gerekli olduğunu öne sürdü.

Nuris “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımamasından ötürü, bunun zor ve karmaşık bir konu olduğunu” da ileri sürdü.

Nikos Nuri, “Türkiye üzerinden, özellikle Suriye’den Avrupa’ya yönelik mülteci akışları probleminin, Avrupa Konseyi İçişleri Komitesinin geçtiğimiz Çarşamba günü telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında ele alındığını” dile getirdi. Nuris, Afganistan’dan Avrupa’ya yönelik mülteci akışı olasılığının ele alınması amacıyla, komşu devletlerde karşılama alanları meydana getirilmesi için, uluslararası örgütler tarafından cömert bir şekilde kaynak sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.