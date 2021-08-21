Uzlaşı arayışı 

Ekonomi Kurulu, Başbakan Ersan Saner’in çağrısıyla Salı günü saat 16.00’da Başbakanlık’ta toplanıyor.

Sosyal Sigorta Prim Desteğinin kaldırılması yönündeki adıma tepki gösteren ve eylem kararı alan ekonomik örgütler, Başbakan Ersan Saner’in uzlaşı yönünde yaptığı çağrıya olumlu cevap verdi. Saner’in Salı günü Ekonomik Kurul toplantısı olacağı yönündeki davetinin ardından Ticaret Odası üyelerinden, devlete olan prim borçlarını yatırmalarını istedi. Oda Başkanı Turgay Deniz, “Önemli olan ilkesel yaklaşımdır. Başbakanla uzlaşacağımıza inanıyorum” dedi…

Hükümete karşı en sert tepki koyan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) pazartesi günü Lefkoşa’da gerçekleştireceği eylemi ertelediğini açıkladı. Başbakanlıktaki toplantıda, Covid-19’la mücadele devam ederken, sektörlerin sıkıntılarının nasıl aşılacağı ve devletin sigorta primlerine yapacağı desteğin ele alınacağı öğrenildi…

Toplantıya kimler katılacak?

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda, Covid-19’la mücadele devam ederken, sektörlerin sıkıntılarının nasıl aşılacağı ve devletin sigorta primlerine yapacağı destek ele alınacak.

3 örgüt eylemi erteledi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), 23 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planladığı araçlı eylemini Başbakan Ersan Saner’in toplantı daveti üzerine erteleme kararı aldı.

Örgütlerden yapılan ortak açıklamada, Başbakan Ersan Saner’in 24 Ağustos Salı günü, başta ekonomi olmak üzere tüm konularla ilgili görüşme yapmak için üç örgütü de toplantıya çağırması üzerine, Pazartesi 23 Ağustos’ta yapmayı planladıkları eylemi erteledikleri kaydedildi.

Deniz: Sigorta primlerini ödeyin

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Başbakan Ersan Saner ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in hükümetin sosyal sigorta prim desteğini sürdürmesi konusunda prensip anlaşmasına vardığını belirterek, üyelerine sosyal sigorta primlerinin ödenmesinin son günü olan dün primleri ödemeleri çağrısında bulundu.

KTTO’dan yapılan açıklamada, prim desteğinin hangi koşullarla devam edeceğinin yapılacak çalışmalar ile belirleneceği bildirildi.

Açıklamada, salgın döneminde hükümetin istihdamın devamını desteklemek amacıyla, sosyal sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından ödenmesi esasına dayanan “sosyal sigorta prim desteğinin” haziran sonunda yürürlükten kalktığı, bunun işsizliğe yol açacağını ileri süren Ticaret Odası’nın ise desteğin devamını sağlamak amacıyla temmuz ayına ait sosyal sigorta primlerinin ödenmemesi çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

Öte yandan KTTO Başkanı Deniz, üyelerini primlerin ödenmesinin son günü olan dün sigorta primlerini ödemeye çağırdı.

Açıklamaya göre Deniz, şunları kaydetti:

“Önemli olan ilkesel yaklaşımdır. Hükümetin mali zorluklarının bizler de farkındayız. Bizim amacımız, istihdamı devam ettirerek, çalışanlarımız açlık ile karşı karşıya bırakmamak, aynı zamanda ekonomik çarkların dönmesine yardımcı olmaktır. Ayrıntıları Sayın Başbakan ile görüşeceğiz. Uzlaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle üyelerimizi, primlerin ödenmesinin son günü olan 20 Ağustos-Cuma günü primlerini ödemeye çağırıyoruz.”