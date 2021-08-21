Görkemli tören

Sezona Haziran ayında görkemli bir yarışla başlayan Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD), Ağustos ayı başında gerçekleştirdiği Tuning Torch Drag Yarışı ile sezonun ikinci yarışını da geride bıraktı. Tuning Torch Ltd.’nin ana sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Akıncılar Tünel yolunda yapılan yarışa yine ilgi büyük olmuştu. 4 binin üzerinde seyircinin yerinde takip ettiği yarışta 64 yarışçı 6 sınıfta mücadele etmiş dereceye girenler belli olmuştu. Pandemi koşulları ve saat kısıtlaması nedeniyle yarış sonunda yapılmayan ödül töreni geçtiğimiz Salı akşamı Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Cahit Necipoğlu Müzesi’nde yapıldı. Ödül törenine; sporcular, sporcu aileleri ve yarış görevlileri katılırken, organizasyona sponsor olan firma ve kurumların temsilcileri de katıldı. Yarışta dereceye girenlere kupaları takdim edilirken sponsorlara teşekkür plaketleri, görevlilere teşekkür belgeleri, görev alan genç hakemlere üstün çaba madalyaları ve yarışçılara özel ödüller de verildi. Ayrıca tüm yarışçılara yarışta yaptıkları dereceyi gösteren zaman karneleri dağıtıldı. Tuning Torch’un ana sponsorluğunun yanı sıra; Glo, Pera Pırlanta, Tekin İletişim, Güven Sigorta, Değirmenlik Belediyesi, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Pirvate Armor, Comment Printing, Capital Radyo, Veli’s ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin de Co-sponsorluklarıyla hayata geçirilen organizasyonun ödül töreninde kupaları; Tuning Torch Ltd. Direktörleri Deniz Sayar ve Ömer İlhan Sayar, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Co-sponsor firma yetkilileri ve Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti. Gecede tüm sınıflarda dereceye girenlerin yanı sıra, pistin otomobil kategorisi rekorunu 9.887 saniyelik derecesiyle bir kez daha kıran Deniz Denner’e de kupası verildi.

Sınıflarda dereceye girenler şöyle:

9 Saniye sınıfı:

1.Deniz Dener - 1 – 9.887 Pist Rekoru

2.Panayiotis Socratous - 73

3.İbrahim Alkan - 10

11 Saniye sınıfı:

1.Stellios Swottou – 27

2.Ömer İlhan Sayar – 56

3.Kemal Ataoğlu - 77

12 Saniye sınıfı:

1.Gürkan Gülderen - 72

2.Kemal Topcuoğlu - 46

3.Hüseyin Deney - 40

13 Saniye sınıfı:

1.Mehmet Erginsoylu - 48

2.Sertaç Zurnacı - 8

3.Ali Çıdan - 52

14 Saniye sınıfı:

1.Ersin Danacı – 38

2.Hüseyin Güne – 76

3.Bayram Saylık - 13

15 Saniye sınıfı:

1.Osman Tenbel – 24

2.Volkan Yavuz – 21

3.Batuhan Kumcul - 22

Özel Ödüller

• Tuning Torch Özel Hediyeleri - Berkan Yuvanaydın, Fatih Uğur, Volkan Yavuz

• Tuning Torch Özel Kupası – Yakup Şah

• En Hızlı Araba – Deniz Denner – 9.887 Saniye

• En Şık Araba – Ozan Özkayalı – Ford Escort MK2

• Kıl Payı Kazanan – Sertaç Zurnacı - 0.004 Saniye

• En iyi reaksiyon zamanı – Ali Çıdan - 0,0065 Saniye

• En Çok Start Alan – Sertaç Zurnacı (11 Kez)

• Herşeye Rağmen kupası – İbrahim Say