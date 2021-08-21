Muhteşem doğa şöleni

Kuzey Kıbrıs Çevre Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile Lefkoşa Merkez Lions Kulübü iş birliğinde Güzelyalı Sahilinde bu yıl ikincisi düzenlenen Caretta Caretta Şenliği yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Etkinlikte çocuklara bir şölen havasında çevre bilincini aşılama ve ülkenin doğal güzelliklerini sahiplenme duygusunu yaşatmak amaçlandı. Caretta Caretta’ların suyla ilk buluşmaları ise muhteşem güzellikte bir doğa şöleni oldu.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, çevre ve doğayı seven insanlarla ve çocuklarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Çevre Kültür Mirasını Koruma Vakfı, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ve Lapta Belediyesi çalışanlarını ve yapılan çalışmalarda emeği geçen herkesi yürekten kutladı.

Binlerce yıldır denizlerde ve sahillerde bulunan ve yaşam mücadelesi veren kaplumbağaları korumak ve sahip çıkmanın insanlığın bir erdemi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizde doğayı, yeşilimizi, mavimizi ve çevremizi korumak adına yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Aşırı tüketimin önüne geçilmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, insan olmanın, halk olmanın özelliklerini yaşamanın gururu içerisinde olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz sadece bu günü yaşamıyoruz. Gelecek nesiller için burada olmadığımızda da bu güzelliklerin devam etmesi adına özveride bulunuyoruz” dedi.