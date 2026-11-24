Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Gazimağusa’nın denizle yeniden buluşmasını ve kentin turizm potansiyelinin artırılmasını hedefleyen Gazimağusa Vizyon 2033 Projesi’ni açıkladı. Gülseren Kışlası’nın bulunduğu 2 bin 880 dönümlük askeri bölgenin halkın ve turistlerin kullanımına açılmasını öngören projede, dört kilometrelik sahil yürüyüş yolu, botanik bahçesi, müze, spor tesisleri ve çok sayıda sosyal yaşam alanı yer alıyor.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Gazimağusa ve KKTC’nin vizyon projelerinden biri olarak nitelendirdiği Gazimağusa Vizyon 2033 Projesi’ni kamuoyuna tanıttı.

KKTC’nin 50. kuruluş yıl dönümü hedefleri kapsamında hazırlanan proje, UBP milletvekilleri ve belediye başkanı adaylarının katılımıyla The Palm Beach Hotel’de düzenlenen toplantıda açıklandı.

Gazimağusa’yı denizle yeniden buluşturmayı ve 1960’lı yıllarda Maraş’ın kente kazandırdığı turizm hareketliliğini yeniden canlandırmayı amaçlayan proje, Üstel tarafından “Yeni Maraş Projesi” olarak da nitelendirildi.

“Gazimağusa için büyük bir hedef ortaya koyuyoruz”

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Ünal Üstel, proje üzerinde iki yıldır çalıştıklarını belirterek, Gazimağusa için büyük bir hedef ortaya koyduklarını söyledi.

Üstel, “Cumhuriyetimizin 50. yılına doğru yürürken Gazimağusa için büyük bir hedef ortaya koyuyoruz. Bu proje, seçim bildirgemizde açıkladığımız en büyük yapısal projelerden biridir. Gazimağusa için Doğu Akdeniz Üniversitesi kadar büyük bir yatırım, onun kadar önemli bir dönüm noktası olacaktır” dedi.

Projenin hayata geçirilmesiyle Gazimağusa’nın yeniden denizle kucaklaşacağını, ekonomisinin güçleneceğini ve Doğu Akdeniz’deki konumunun daha da önem kazanacağını ifade eden Üstel, kentin geçmişte deniz üzerinden dünyayla bağ kurduğunu belirtti.

Maraş’ın adını dünyaya duyuran kıyıların yeniden değerlendirilmesini hedeflediklerini kaydeden Üstel, halkın ve turistlerin sahillere rahatça ulaşabilmesini, kıyıda vakit geçirebilmesini ve Gazimağusa’da daha uzun süre kalmasını istediklerini söyledi.

Üstel, turizmin kent yaşamına ekonomik katkı sağlaması gerektiğini belirterek, çarşının canlanması, esnafın işlerinin büyümesi ve gençler için yeni istihdam olanaklarının oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Gazimağusa Vizyon 2033 Projesi’ni “Yeni Maraş Projesi” olarak tanımlayan Üstel, 1960’lı yıllarda Maraş’ın yarattığı turizm hareketliliğinin yeniden Gazimağusa’nın merkezine taşınabileceğine inandığını ifade etti.

Cumhuriyetin 50. yılına hazırlanırken gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmayı amaçladıklarını belirten Üstel, Gazimağusa için ortaya koydukları vizyonun ülkeye karşı taşıdıkları sorumluluğun bir parçası olduğunu söyledi.

Projenin detayları

-Gazimağusa Vizyon 2033 Projesi kapsamında, Gülseren Kışlası’nın bulunduğu 2 bin 880 dönümlük askeri bölge halkın ve turistlerin kullanımına açılacak.

-Kıyının ilk yüz metresi yapılaşmaya kapalı tutulacak.

-Proje alanının en az yüzde 75’i doğrudan halkın kullanımına açık olacak.

-Bölgede, mevcut Maraş sahiliyle aynı uzunlukta, dört kilometrelik kesintisiz bir sahil yürüyüş yolu uzanacak.

-Gazimağusa’nın doğusu ile batısı sahilden birleşecek.

-Projede, botanik bahçesi, kiosklar, kafeler, restoranlar, açık hava konser alanları, amfi tiyatro, kütüphane, müze, kültür ve sanat atölyeleri, heykel parkı, gençlik merkezi, bisiklet parkurları, spor salonu, olimpik yüzme havuzu futbol, basketbol sahaları, tenis kortları, su sporları merkezi, plaj voleybol alanları, minyatürk tarzı “Mini Island Parkı”, flamingo parkı gibi yapılar olacak.

-Projeden elde edilen gelirler, ülke turizmi ve yeniden faaliyete geçirilmesi hedeflenen Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın ekonomik ulaşım faaliyetlerini desteklemek için kullanılacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2026, 07:51