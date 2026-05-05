Yağışa rağmen keyifli geçti

Gazimağusa Belediyesi ile Anadolu Mahallesi iş birliğinde düzenlenen 9. Yöresel Kültür Festivali, Anadolu Mahallesi Maraş’ta yapıldı. Yağışlı havaya rağmen festivale yoğun katılım olurken, keyifli anlar yaşandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; festivalde gün boyunca yöresel lezzetler, el işi stantları, yiyecek-içecek stantları, meyve-sebze stantları ile dernek stantları yer aldı.

Festival, Grup Buğday konseriyle başladı. Etkinlik, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, çocuk etkinlikleri, doğaçlama tiyatro atölyesi, “Kendin Söyle Yarışması” ve yerel sanatçı konserleriyle sürdü.

Festivale, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, festivalin gerçekleşmesine katkı koyan herkese ve destek veren Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a teşekkür etti. Buruk, festivalin mahalle kültürünü yaşatmak ve insanları bir araya getirmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Uluçay ise, Gazimağusa’nın tarih boyunca farklı kültürleri, farklı yaşam biçimlerini ve farklı insan hikayelerini bir arada taşıyan şehir olduğunu belirtti. Uluçay, Anadolu Mahallesi’nde düzenlenen festivalin de çok kültürlü yapı, dayanışma ve birlikte yaşama iradesinin güzel bir yansıması olduğunu söyledi.

Gazimağusa’nın 2023 yılında “Melekler Şehri” olarak da anıldığını hatırlatan Uluçay, o dönemde kentin büyük bir acı karşısında birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini ifade etti. Uluçay, “Gazimağusa, zor zamanlarda dayanışmanın, birbirine sahip çıkmanın ve ortak acılarda kenetlenmenin en güzel örneklerinden birini göstermiştir.” dedi.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşlara ve acılara da değinen Uluçay, insanlığın barışa, sağduyuya ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Uluçay, kalıcı olanın insanlık, kültür, dayanışma ve barış olduğunu vurguladı.

