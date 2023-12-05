"Yanlış hesaplamanızın cefasını yeni yılda "Asgari ücretli" çekecek

"Bu yanlış ekonomi politikanız nedeniyle Aralık sonu itibariyle ifade ettiğiniz oranın üzerinde de bir oranda hayat pahalılığı çıkarsa asla şaşırmam" diyen Barçın, yanlış zamanda yapılan yanlış konuşmanın bedelinin halk tarafından öndediğine de vurgu yaptı.

Barçın açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"İki ay önceden Hayat Pahalılığı öngörüsünü, kesin yapılacak maaş artışı olarak ifade ederseniz sonuç da bu olur işte. Piyasa söylemi satın alır ve pahalılaşır; yanlış zamanda yapılan yanlış konuşmanın da bedelini tüm halk öder. Bu yanlış ekonomi politikanız nedeniyle Aralık sonu itibariyle ifade ettiğiniz oranın üzerinde de bir oranda hayat pahalılığı çıkarsa asla şaşırmam."