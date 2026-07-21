Lefkoşa Merit Otel Cumartesi akşamı Türk müziğinin güçlü isimlerinden Yeşim Salkım ile sevilen sanatçı Tahsin Pala'yı aynı sahnede ağırladı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gece, sanatçıların performanslarıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Gecenin ilk dakikalarından itibaren salonu dolduran konuklar, Yeşim Salkım'ın güçlü yorumu ve yüksek sahne enerjisiyle seslendirdiği sevilen şarkılarla keyifli anlar yaşadı. Salkım, repertuvarında yer verdiği eserlerin yanı sıra "Ateş Böceği" yorumuyla da büyük beğeni toplarken, performansı uzun süre alkışlandı.

Sahneye çıkan Tahsin Pala ise sevilen şarkıları ve samimi performansıyla geceye renk kattı. İki sanatçının sahne aldığı anlarda misafirler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, eğlence gece boyunca kesintisiz devam etti. Yeşim Salkım ve Tahsin Pala, düet çalışmaları “Yanmış Bir Yürek Var”ı da seslendirdi.