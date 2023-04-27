ABD ve İngiltere’nin Rus oligarklarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle bazı Kıbrıslı Rum özel ve tüzel kişileri yaptırım listesine alması konusu, Rum Başkanlık'ta yeniden masaya yatırıldı.

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ABD ve İngiltere dışından AB’den de yaptırım listesinin geleceğini resmen açıkladığına da dikkati çekti. Bazı gazeteler, AB’den beklentileri ‘fırtına geliyor’ şeklinde değerlendirdi.

Alithia gazetesi, toplantının yanı sıra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.

Haberi “Başkan AB’den de Listenin Geleceğini Teyit Etti” başlığıyla aktaran gazete, Hristodulidis’in yaptırımlar listesine yenilerinin ekleneceğine dair bir soru üzerine “sabırlı olunması” yönünde tavsiyede bulundu.

Habere göre Hristodulidis toplantı sonrasında yaptığı açıklamalar çerçevesinde, son yıllarda şeffaflığın güçlendirilmesi için çok şeyler yapıldığını ayrıca bu tür durumların meydana gelmesini önlemek için daha fazlasının da yapılacağını ifade etti.

Yaptırımlar konusunda ABD ile istişarelerin yapıldığını reddeden Hristodulidis, yabancı bir hükümetin kararlarının söz konusu olduğunu belirtti.

Bankacılık sektörüne atıfta bulunan Hristodulidis, önceki yıllarda yaşananları göz önünde bulundurarak bunu güvence altına almaları gerektiğini ifade etti.

Toplantıya katılan herkesin amacının ortak olduğunu söyleyen Hristodulidis, bunun; “kimsenin ülkenin ismini karartmaması için mümkün olan her şeyin yapılması” şeklinde olduğunu belirtti.

Hristodulidis konuyu sonlandırmak adına, bu gelişmeye iyi bir fırsat şeklinde yaklaşılması gerektiğini söyledi ve tartışmaya devam etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Hükümetin, ABD ve Birleşik Krallık’tan bilgi alıp almadığı şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, fazla bir şey olduğu zaman basını bilgilendireceklerine emin olunabileceğini söyledi.