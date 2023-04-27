Yoğun ilgi gördü

Güzelyurt Belediyesi, çocuklar için illüzyon ve kukla gösterisi içeren şenlik düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Güzelyurt bölgesindeki ana ve ilkokullar için hazırlanan çocuk şenliği, ilk kez dün düzenlendi. Yoğun ilgi gören şenlik bugün de Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde devam edecek; illüzyon ve kukla gösterileri 09.30 ve 10.45 olmak üzere iki seansta sahnelenecek.