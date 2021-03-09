Yaralanan olmadı

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde dün akşam iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 19.45 sıralarında Lefkoşa’da Citroen Işıkları olarak bilinen Osman Örek Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki GN 857 plakalı araçla cadde üzerinde seyreden Abdel Rahman İbrahim, trafik ışıklarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Abdel Rahman İbrahim, bu esnada aynı yöne doğru seyreden Kelvin Songo Ngiangia Giangia yönetimindeki RU 185 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu trafik bir süre aksadı, her iki araçta maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, polis soruşturma başlattı.