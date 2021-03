Yargı hızlı karar verdi 8 ay hapis

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde geçtiğimiz Temmuz ayında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan, araçtan havaya ateş açan, ayrıca tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu tasarruf ettikleri belirlenen Bülent Can Şen ile Yusuf Can Gülşen hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu dosyası altında görüşülen davada sanıkların askıda olan “yaralama, meskûn mahalde ataş açma kavga rahatsızlık ve darp” suçları da dikkate alındı. Mahkeme, yargılandığı davaların dışında geçmişte birçok suça karışan Bülent Can Şen’i 2 yıl, Yusuf Can Gülşen’i ise 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Katip, sanıkların tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu madde tasarruf etme ve verme suçlarından yargılandığı ancak davada askıda olan “yaralama, meskûn mahalde ataş açma kavga rahatsızlık ve darp” suçlarının da dikkate alındığını söyledi.

Uyuşturucuyla ilgili suçların toplumda endişe, huzursuzluk ve rahatsızlık yarattığını dile getiren Katip, bu suçların toplumda artış gösterdiğine ve küçük yaşlara kadar düştüğüne dikkat çekti.

Katip, sanıklara ceza verilirken kamu yararının düşünülmesi gerektiğine işaret ederek, bu nedenle caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Yargıç Katip, sanıklara ceza verilirken geçmişte işledikleri suçların da dikkate alındığını, bu nedenle ceza verilirken bir ayrıma gidildiğini aktardı. Katip, öte yandan sanıkların pişman olduklarını, suçlarını kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine de yardımcı olduklarını kaydetti.

Katip, Yusuf Can Gülşen’e 8 ay, sanık Bülent Can Şen’e ise 2 yıl hapis ceza verildiğini açıkladı.