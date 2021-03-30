Aşı'da öncelik risk grubu

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, çarşamba veya perşembe günü, Türkiye’den 40 bin doz daha Coronavirüs aşısının gönderileceğini açıkladı.

Gelecek olan aşıların öncelikle ağır kronik hastalara uygulanacağını dile getiren Üstel, hedeflerinin toplumun en azından yüzde 60’ını hazirana kadar aşılamak olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Lefkoşa’ya yapılacak yeni 500 yataklı devlet hastanesinde sürecin ilerlemekte olduğunu ifade eden Üstel, hastanenin inşa edileceği arazi üzerinde yaşanan istimlak kaynaklı sıkıntıların aşıldığını söyledi.

Üstel, arazi üzerinde yapılan yeni düzenleme neticesinde artık sorun kalmadığını ifade ederek, böylelikle proje çalışmalarının başladığını kaydetti. Bakan Üstel, hastanenin aynı noktaya inşa edileceğini dile getirdi.

40 bin doz aşı geliyor

Aşı tedariki konusunda Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile doğrudan temas halinde olduğunu ifade eden Üstel, çarşamba veya perşembe günü ülkeye 40 bin doz daha Coronavirüs aşısının geleceğini duyurdu. Üstel, bu çerçevede hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, risk gruplarına yönelik olarak aşılamanın süreceğini kaydetti.

Gelecek olan aşıların öncelikle ağır kronik hastalara uygulanacağını dile getiren Üstel, hedeflerinin toplumun en azından yüzde 60’ını hazirana kadar aşılamak olduğunu belirtti.