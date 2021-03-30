Tahlil sonuçları çıkmadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaya olarak yolu geçmeye çalışan Cemre Sağıroğlu’na (26) çarparak ölümüne neden olan taksi şoförü Casim Çapin (36) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıdan alkol testi için alınan kan örnekleriyle ilgili sonucu çıkmadığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın önceki akşam saat 18.50 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki TLC 194 plakalı araçla Gönyeli istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyreden Casim Çapin’in, Alpet ışıkları ile Sanayi bölgesi ışıkları arasındaki yolda yaya olarak karşıdan karşıya geçen Cemre Sağıroğlu’na çarptığını anımsattı.

Polis, kaza sonucu yaralanan Cemre Sağıroğlu’nun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen saat 19.35’te yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olay yerinde inceleme yapıldığını kaydeden polis, Cemre Sağıroğlu’nun yaya geçidi olmayan bir yerden orta refüjden yola giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Kazanın ardından TLC 194 plakalı taksi aracın sürücüsü Casim Çapin’in tutuklandığını kaydeden polis, alkol testi için kan örneği alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, kaza mahalline yakın çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü, ayrıca kan örneği sonucunun beklendiğini söyleyerek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme aktarılan olgular ışığında zanlının tutukluluk süresini 2 gün daha uzattı.