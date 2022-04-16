Yargı ve deport

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ve 225 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon sonucunda tutuklanan, Abdul Jabari, Amir Hüseyin, Hüseyin Gozeli ve Muhammed Mohol hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, Abdul Jabari ile Amir Hüseyin’in tasarruflarında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını anımsattı.

Polis, zanlıların seyir halindeyken tespit edildiklerini, aracın durdurulduğunu ve arama yapıldığını anlattı.

Polis araç içerisinde 165 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlılardan elde edilen soruşturma sonucu Hüseyin Gozeli’nin evine baskın yapıldığını, Muhammed Mohol’un da evde tespit edildiğini bildiren polis, yapılan arama sonucu 50 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ülkede ikamet izinleri sona eren zanlıların, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.