‘Müjde’yi verdi

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Mare Monte projesinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Tv2020’de yayınlanan Dünyaya Bakış programında konuyla ilgili açıklama yağan Tibuk, Mare Monte projesinden vazgeçtiklerini belediye dahil tüm yetkili kurumlara bildirdiklerini söyledi.

Mare Monte ihalesinde dünyaya örnek olacak yeşilin ön planda yer aldığı casino’suz prestije önem verilen bir otel yapılmasını planladıklarını belirten Tibuk, ancak sonrasında yaşanan bürokratik krizde imkan kalmadığından dolayı projeden vazgeçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Programı hazırlayıp sunan Hasan Erçakıca’nın sorularını yanıtlayan Besim Tibuk, Mare Monte sürecini “hem anımsattı” hem de o dönemlerde yaşananları anlattı.

Süreç mahkemelik oldu

Tarihi eser olduğu için koruma altına alınan bölgeler kontratın dışına çıkınca, yatırım yapılamayacak bir arazi kaldığından dolayı Vakıflar İdaresi’ne “ya yeni kontrat yapalım ya da bize paramızı geri verin” şeklinde öneri sunduklarını söyleyen Besim Tibuk, sürecin mahkemelik olduğunu ve Vakıflar İdaresi’nin verilen kaporayı iade etmesi için 5 yıldır mahkeme sürecinin başlamasını beklediklerinin altını çizdi.

Mare Monte projesinden vazgeçtiklerini belediye dahil tüm yetkili kurumlara bildirdiklerini kaydeden Besim Tibuk, “ Mare Monte’yi istemiyoruz artık paramızı istiyoruz. Biz buradan vazgeçiyoruz başka bir yatırımcı bulun dedik” şeklinde gerekli yerleri bilgilendirdiğini aktardı.

Plaj halka kapalıydı, Merit açtı

2006 yılında yaşanan ihale sürecinden önce Mare Monte plajının kapalı olduğunu anımsatan Besim Tibuk, arazi Merit’e geçtikten sonra plajı halka açtıkları süreci şöyle özetledi:

“Plaj halka kapalıydı. Kapalıyken halk Mare Monte’nin plajına giremiyordu. Biz alır almaz belediye başkanı Atakara’ya dedik ki gel halka açalım burayı sen işlet belediye olarak bizim inşaat bitince de çıkarsın dedik. O da tamam dedi. Ondan sonra bu işler uzadı. Bu arada halkımız orayı kullanıyor. Belediye başkanı da uyanık, malzeme de verdik şezlonglar vs. ve halkı aleyhimize kışkırtmaya başladı. Burası bizimdir, halkındır diyerek…”

Tepe tepe kullansınlar

Mare Monte projesi gerçekleşmiş olsaydı halkın bugün daha güzel koşullarda plaja girebileceğine dikkat çeken Tibuk şunları kaydetti:

“Ama belediye başkanı bize olan düşmanlığı öyle kullandı ki halktan büyük destek aldı. Şimdi o emperyalist sömürücü büyük şirkete karşı mücadele eden genç adam rolünde. Hala Alsancak halkından bir tanesi çıkıp da ‘eskiden biz buraya giremiyorduk, Merit bize açtı’ demedi. Şimdi de söylüyorum yatırım yapmayacağız, vazgeçtik. Tepe tepe kullansınlar orasını. 17 senedir biz kira ödemişiz onlar bedava kullanıyorlar bir şey de istemiyoruz onlardan.”

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 09:46