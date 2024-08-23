"Eziyet çekiyoruz"

Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil servisine her gün yüzlerce hasta başvururken, sürekli yoğunluk yaşanıyor.

Düşme, yaralanma, ağrı gibi şikayetlerle acil servine gelen vatandaşlar saatlerce bekliyor.

Uzun süre bekleyen vatandaşlarla sağlık çalışanları arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

Yeterli sağlık hizmet hizmeti alamayan vatandaşlar, yılladır süren sorunların göz ardı edildiğini ifade ediyor.

Yaşanan yoğunluğun acil serviste doktor ve personel sayısının eksik olmasından kaynaklandığı belirtilirken, önceki gün yine gerginlik yaşandı.

Sabah gelip, öğleden sonraya kadar bekleyen vatandaşlar, zulme uğradıklarını, eziyet çektiklerini söyledi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yetkililerin önlem almasını talep etti.

Ali: Herkes mağdur oluyor

Babasıyla birlikte acil servise giden ve 6 saat bekleyen Özgür Ali, hastaların büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Özgür Ali şunları söyledi:

“Acil bir durum oldu ve babamın röntgenini çekmek için buraya geldik. Röntgen çekildi ancak 6 saat doktorun bakmasını bekledik. Sadece biz değil, birçok hasta saatlerce bekliyor. Bu ülkeye öğrenci olarak geldim, okul bitti, şu an mimarım ve burada çalışıyorum. Yıllardır acil servisin yoğunluk sorunu hiç bitmedi. Bizler vergimizi sigortalarımızı ödeyen insanlarız ancak bu devletin bize yaşattığı tam bir zulümdür. Lütfen bu ülke yukardan aşağıya artık yenilensin ve değişsin.”

Fakıoğlu: 6 saat bekledim

Girne Akçiçek Hastanesinin yönlendirmesiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gelen Umut Fakıoğlu da sabah saat 09.00’da acil servise geldiğini, saat 15.00’e kadar doktorun kendisine bakmasını beklediğini dile getirdi. Fakıoğlu şunları söyledi: “Acil müdahale gerektirecek kötü bir ödem ve kas sıkışması yaşadım. Girne Akçiçek Hastanesi beni buraya gönderdi. Sabah 09.00’da geldim ve öğleden sonra saat 15.00’e kadar acılar içerisinde bekledim. Ben beklerken acil servise tanınmış bir iş adamı geldi ve onu hemen aldılar. Canımızla uğraşırken de bize eziyet ediyorlar.”

Garip: Kimse umursamıyor

Acil serviste saatlerce bekleyen Fevzi Garip ise doktor eksikliğine dikkat çekti.

Garip şunları dile getirdi:

“Acil serviste saatlerce bekledim. Sadece ben değil, 90 yaşında kadın ve erkekler, çocuklar, ağır hastalar da bekliyor. Bir tane uzman doktor var diğerleri stajyer ve stajyer doktorlar hastalara teşhis koyuyor. Beklemekten bunalım geçiren insanlar var ve kimse buradaki sorunu umursamıyor. Yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama bizi görende duyan da yok.”