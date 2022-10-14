Genel greve doğru

Afet İLBAN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Pazartesi gününden itibaren süresiz grev dahil her türlü eylemin başlatılacağı uyarısında bulundu.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, dünden itibaren iş yavaşlatma başlattıklarını belirterek, taleplerine cevap verilmezse Pazartesi gününden itibaren eylemlerin dozunun artırılacağını açıkladı.

El-Sen Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Merkez Binası önünde basın açıklaması yaparak, sorunları dile getirdi. “Topluma Hizmet Veremiyoruz. Sayaç Yok, Araç Yok, Malzeme Yok, Bakan Hiç Yok” yazılı pankartın açıldığı açıklamanın ardından, bina girişine Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü için iki adet patlak lastik bırakıldı.

Cesurer: Ne oldu da kurum batma noktasına geldi?

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer de yönetim zafiyeti yaşandığını savunarak, 2012 yılında güneye enerji satan Kıb-Tek’in, bugün güneyden enerji alır noktaya getirildiğini kaydetti.

2017 yılında Kıb-Tek’in 350 Milyon TL kurumlar vergisi ödediğini ifade eden Cesurer, “Ne oldu da o günden bugüne kadar 4 yıl içerisinde kurum batma noktasına getirildi?” diye sordu.

Aksa’nın sözleşme süresinin dolmasının yaklaştığını ve sözleşmenin uzatılmak istendiğini belirten Cesurer, “5 ayda 5 tane Yönetim Kurulu başkanı değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü istenilen imzaları atmadıkları için… 3 tane müdür değiştiriliyor. Çünkü doğru dürüst iş yapmak için kim hamle yaparsa muhakkak görevden alınıyor” şeklinde konuştu.

Aksa’ya 1 Milyar TL’yi aşan borç olduğunu, kurumun ise toplamda 2 Trilyona yanaşan bir borcu olduğunu dile getiren Çağlayan Cesurer, bunun nedeninin gününde yapılması gereken düzenlemelerin ertelenmesi olduğunu söyledi.

“Kurumda 6 aydır sayaç yok…”

Ülkede 6 aydır sayaç olmadığını ifade eden Cesurer, malzeme eksikliği için sendika olarak girişim yaptıklarını ancak çok hızlı hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Sektörlere teşvik verilecekse bunun Kıb-Tek’in sırtına yüklenmemesi gerektiğini ifade eden Cesurer, kurumun, avukata değil arazide teknisyene ihtiyacı olduğunu belirtti.

“Şalteri kapatmasını biliriz”

Dünden itibaren iş yavaşlatma başlattıklarını belirten Cesurer, taleplerine cevap verilmezse Pazartesi gününden itibaren eylemlerin dozunun artırılacağını açıkladı. Uyarılarının dikkate alınmasını temenni eden Çağlayan Cesurer, aksi durumda gelecek haftalarda tüm bölgelerdeki üyelerinin Lefkoşa’ya döküleceğini ifade ederek, “Döküldükten sonra yasak koyarız, kapatırız denirse biz de şalteri kapatmasını biliriz” dedi.



Tuğcu, talepleri açıkladı

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu ise, geçen hafta Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na yazılı taleplerini ilettiklerini ancak geriye dönüş olmadığını kaydetti.

Sendikanın, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan 14 maddelik talepleri ise şöyle:

“-En az 200 MW gücünde olacak çift yakıtlı yeni santral ihalesine çıkılması… Yeni santrallerin, AKSA sözleşmesinin sona ereceği tarihe kadar devreye girmelerinin sağlanarak, halen AKSA’ya kWs başına fazladan ödenen 4 ABD cent (yıllık 28 milyon $) bedelin, kurulacak yeni santrallerin taksit ödemesinde kullanılmasının sağlanması

-Üçüncü Barem 19 (Genel Müdür) kadrosunun derhal kapatılması.

-Toplu İş sözleşmesi görüşmelerinin başlatılması ve sonuçlandırılması.

-Toplu iş sözleşmesine aykırı bir şekilde görev yerleri değiştirilen, farklı kadrolarda çalıştırılan personellerin derhal eski görev yerlerinde görevlendirilmeleri.

-Kurumda eksik olan iş malzemelerin ihaleye çıkılarak, temin edilmesi için gerekli girişimlerin yapılması.

-Belirli sektörlere yönelik uygulanmakta olan elektrik teşvikinde, Kıb-Tek’in aracı konumdan çıkarılarak, teşvik tutarlarının Maliye Bakanlığı tarafından tüketicilere iade edilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması.

-Yasal mevzuatın emrettiği gibi güncel elektrik maliyetleri derhal hesaplanıp, Kıb-Tek’in zararına satış yapmasına son verilmesi. Maliyete göre tarifelerde düzenleme yapılırken, yapılan maliyet hesaplarının sendikamız ile paylaşılması ve tüketicileri de yüksek elektrik maliyetlerinden koruyabilmek adına ivedi olarak çoklu tarifeye geçilmesi.

-Kıb-Tek personel hizmet şemalarında kişiye özel yapılan düzenlemelerin ortadan kaldırılması, hizmet şemaları arasında eşitliğin sağlanması ve terfi çalışmalarının yeniden başlatılması.

-Güneş enerjisiyle ilgili olarak mahsuplaşma oranlarının ivedilikle düzenlenmesi ve kurum sisteminin korunması.

-Yeni İskele bölge amirliği tesis ve ambar projesinin ihaleye çıkılması.

-Lefke bölge amirliğinin, amirlik olarak düzenlenmesi ve çalıştırılması.

-Girne bölge amirliği ve tesis ihalesinin yapılıp sonuçlandırılması.

-Teknecik Elektrik Santrali atölyelerinin tamir ve tadilatlarının yapılması.

-Güzelyurt bölge amirliği bina ve tesis bölümünün tadilatı.