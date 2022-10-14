Şarkılarıyla coşturdu

Girne Kültür Sanat Günleri, Kolpa konseriyle sona erdi. Girne Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Kolpa sevilen şarkılarını seslendirdi.” Son nefesim”, “Gurur benim neyime”, “Yatağın soğuk tarafı” gibi dillere pelesenk olan şarkılarını sevenlerine okuyan Kolpa, haraketli parçalarıyla da konsere katılanları coşturdu.

Girne Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiği Girne Kültür Sanat günleri önceki akşam Amfi Tiyatro’da düzenlenen Kolpa konseriyle sona erdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 10. Girne Kültür Sanat Günleri’ni, Girne Amfi Tiyatro’da iki yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını ve tüm dünyada etkili olan Covid pandemisi nedeniyle ara verdikleri kültür sanat etkinliklerini tekrardan kent halkıyla buluşturdukları için mutluluk duyduklarını kaydetti.

Güngördü, kültür sanat komitesine, belediye çalışanlarına, belediye meclis üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festivalin düzenlenmesinde katkı koyan tüm kuruluşlara teşekkürlerini ileten Güngördü, “sanatın; barışa, hoşgörüye ve sağlığa vesile olmasını diliyorum” dedi.

