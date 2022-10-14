5 bin lirayı ödeyemedi

Gazimağusa’da bir apartmanın önünde park halindeki motosikleti düz kontak yaparak çalan 17 yaşındaki F.G. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Çaldığı motosiklet ile gezerken tespit edilerek gözaltına alınan ve 2 gündür polis hücresinde tutulan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlının motosiklete 11 bin 800 TL tutarında hasar verdiği belirtildi.

Mahkeme zanlıyı sirkat ve kasti hasar suçlarından yargılanmak üzere teminata bağladı. Ancak 5 bin TL nakit teminat yatırılması şartını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.

Polis memuru Cemal Erginsoylu, zanlının, Gazimağusa’da meydana gelen sirkat ve kasti hasar suçlarından dolayı tutuklandığını anımsattı.

Polis memuru, zanlı F.G.’nin, 8 Ekim’de saat 17.00 sıralarında bir apartman altında park halinde bulunan, M.K.’ye ait 25 bin TL değerindeki HU 036 plakalı motosikleti düz kontak yaparak çaldığını ve 11 bin 800 TL hasara uğrattığını söyledi. Zanlının Gazimağusa’da çaldığı motosiklet ile gezerken tespit edip gözaltına alındığını belirten polis, mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis memuru Cemal Erginsoylu, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıyı 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 30 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla yargılanıncaya kadar serbest bıraktı. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.