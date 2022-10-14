Uçuşlar Mart’ta başlıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni havayolu sürecinin kapanmadığını söyledi. Arıklı, “Aynı şirket olmayacak ama başka şirketlere yazı yazdık. Yanıt bekliyoruz” dedi. Bakan Arıklı, yeni sezonda iki firmanın Moskova- Antalya -Ercan seferlerine başlayacağını açıkladı.

Tv2020’ye konuşan Bakan Arıklı, yeni bir hava yolunun şart olduğunu, aksi takdirde bilet fiyatlarının karşılanamaz bir şekilde yükseleceğini dile getirdi. Arıklı, “İki firma Mart ayında uçmaya başlayacak ancak şirketin ortağı olursak söz sahibi oluruz” dedi.

Kuzeye direkt uçuş yapılacağına yönelik söylemlerin dahi Güney Kıbrıs’ı rahatsız ettiğini, engellemek için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Arıklı, yeni bir havayolu için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Bayrak taşıyıcı havayolunun hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Arıklı, “Uçak biletlerini ucuzlatmak istiyorsak, yapacak tek şey uçuş yapmak isteyen firmalara kolaylık sağlamak ve bayrak taşıyıcı şirketi hayat geçirmek” şeklinde konuştu.

Direkt uçuşa hazırız

Bakan Arıklı şunları söyledi:

“Bizim işimizi dondurma lüksümüz yok. Bir an evvel alternatif havayollarını devreye koymalıyız.

Bizim için şu anda önemli olan doğrudan uçuş sağlanmasıdır. Teknik olarak buna hazırız; gerekli altyapı mevcut.

Çalışmalarından geri adım atmayacağız ancak ilk etapta iki firma ile anlaştık. İki tane firma touchdown şartıyla KKTC’de tescil edildi. Yeni sezonda iki firmanın Moskova- Antalya -Ercan seferleri başlayacak.”

Arıklı, “Mavi Girne Havayolları’nı kuracak şirketin, hükümetin üzerine düşeni yapmakta gecikmesi ve sosyal medyadaki tartışmalar nedeniyle projeden çekildiğini anımsattı.

Erhan Arıklı şunları kaydetti:

“Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşların itirazı şirketin kurulmasına değil ancak tüzük ile ilgili Nazım Çavuşoğlu’nun bazı talepleri oldu. O konularda haklı olabilir. Süreç bayağı uzadı. Maliye ile ekiplerimiz bir araya geldi ve uzun uzun çalıştılar. Ortaya beklentileri karşılayan bir tüzük çıkmadı. KTHY’nin tüzüğünün bugüne uyarlanmış haliydi. Tüzüğü üç aya yakın tartışmanın bir anlamı yoktu. Yatırımcıya bu tip bürokratik engeller, sürecin uzaması ve ismin sosyal medyada tartışılması rahatsızlık yarattı.”

Arıklı, bu sürecin sonlandırılamaması nedeniyle kaybedenin Kıbrıs Türk halkı olduğunun altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022, 09:42