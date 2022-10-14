Bu katı tutum  gözden geçirilmeli

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde sınır kapılarında evlilik belgesi, sürüş ehliyeti, araç sigortası ve benzeri konularda Türkiye kökenli olup güney Kıbrıs’a geçişine izin verdiği KKTC vatandaşlarına ilave idari güçlükler çıktığını söyledi.

Özersay, “Fenerbahçe’nin güney Kıbrıs’ta yapacağı maça normal şartlarda evlilik nedeniyle güney Kıbrıs’ta vatandaş yapılması gereken Kıbrıslı Türk taraftarlardan bir bölümünün kökeni ve/veya güneyden kimliği olup olmamasına bakarak yine benzeri idari güçlüklerle engel olması inanlarımızı mağdur etmiştir, Rum yönetimi bu gibi insani konularda katı tutumunu gözden geçirmelidir” dedi.

HP’den verilen bilgiye göre katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özersay şöyle konuştu:

“Rum liderliğinin yaklaşımına göre karma evliliklerde eşlere ve çocuklara verilen güney Kıbrıs’a geçiş izni başka kısıtlamalarla hem zorlaştırılıyor hem de geçebilenlerin güneyde bir futbol maçına gitmesine bile izin verilmiyor. Bunun akılla, mantıkla alakası yoktur. Güneyde yürürlükte bulunan yasalara göre ve genel anlamda insan hakları kuralları uyarınca evlilikleri nedeniyle bu insanların güneyden kimlik ve pasaport alabilmesi ve vatandaş olabilmesi gerekirken hayatları daha da zorlaştırılıyor.”

“Rumların kuzeyden alış veriş yapması olumlu bir şeydir”

Ekonomik konulara da değinen Kudret Özersay, Kıbrıslı Rumların KKTC’ye gelip alışveriş yapmasının ülke maliyesine ve piyasaya çok olumlu ve büyük bir katkı koyduğunu ama bazı kesimlerin popülist bir söylemle bu ekonomik aktiviteyi ülkedeki pahalılığın kaynağı gibi göstermeye çalıştığına dikkat çekti.

Maliyenin gelirleri arttığını, fonların sıfırlanarak, fiyatların rafa yansımasının sağlaması gerektiğini söyleyen Özersay, hükümeti piyasadaki zamları dizginlememek ve denetim yapmamakla suçladı.



Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022, 09:32