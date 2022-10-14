Tarımsal amaçlı da kullanılıyor!

Ömer KADİROĞLU

Yerel seçimler için hemen tüm bölgelerde çalışmalara hız verilmesi dikkat çekiyor. Başkent Lefkoşa’da yıllardan beri taşlarla kaplanmış trafik adacıklarına ilk defa çiçek ekiliyor.

Hamitköy çemberine kadar başlatılan çalışmalarda, çiçeklerin güçlü bir şekilde üremesi için de insan dışkısından üretilen ‘Arıtma Çamuru’ kullanılıyor… Bu çamur, Haspolat arıtma tesislerinden elde ediliyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Park Bahçeler sorumlusu Emine Özçınar Karınca, sözü edilen arıtma çamurunun Devlet Üretme tarafından tarımsal amaçlı kullanıldığını belirterek, uygulamanın AB tarafından desteklendiğine dikkat çekti.

Karınca şöyle dedi:

“ Arıtma tesislerinden çıkan işlenmiş ve tarımsal amaçlarda kullanılabilen bir malzemedir. Orada bizim bir refüj düzenlememiz olacak ve bu nedenle bu malzeme buraya döküldü. Arıtmadan çıkarılan çamur kimyasal malzemelerle sterilize edilir, bir süre kuruması için bekler ve kuruduktan sonra tarımsal amaçlarda kullanılabilen bir malzeme elde edilir. Buraya dökülen malzeme de bu işlemlerden geçmiş ve oraya dökülmüş bir malzemedir. Testten geçmiş bir malzemedir ve devlet üretme tesisleri de bu malzemeyi tarımsal amaçlı kullanmaktadır. Biz bu malzemeye kanalizasyon arıtma tesisinden tarımsal amaçlı kullanım için çıkarılmış malzeme diyoruz yani insan dışkısı değil arıtma çamurudur. Bu malzeme kimyasal bir işlemden geçiyor. Çıkan su yine tarımsal alanda kullanılıyor ve geriye kalan malzeme de arıtma çamurudur. Bu malzeme yere temas etmeyen besinlerin üretilmesinde de bu malzeme kullanılıyor. Arpa buğday üretiminde de kullanılıyor ve birçok avantajı vardır. Toprağın su tutma kapasitesini yükseltir, daha az ot çıkmasını sağlar ve bu Avrupa Birliği’nin desteklediği bir proje ürünü olarak çıkartılıyor. Toprak açısından daha sağlıklıdır. Test ve tahlil sonuçları olan ve vatandaşa da satışı yapılan bir malzemedir. Yere temas eden ürünlerin üretiminde kullanılmıyor çünkü sağlık açısından tehlikeli olabiliyor.”

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022, 09:42