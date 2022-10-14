Kadınlar üretecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Dipkarpaz Belediyesi ve Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi arasında, Dipkarpaz Gİ-KA-KOOP Üretim ve Satış Merkezi’nin hayata geçirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamaya göre, Dipkarpaz Belediyesi’nde imzalanan protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Kavuklu imza koydu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile Daire ve Belediye yetkilileri de imza töreninde hazır bulundu.

Protokol, kırsal kesimde yaşayan kadınların meslek edinmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen "Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi" ile Gİ-KA-KOOP kadınlarını ekonomik olarak güçlendirme çalışmaları çerçevesinde, Dipkarpaz Belediyesi’nin kullanımında olan binanın, üretim ve satış merkezi olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile GİKAKOOP’un ortak kullanımına verilmesini hedefliyor.

Kadınların ekonomik hayata dahil edilmesi ve yetenekleri doğrultusunda turizme katkı sağlaması amacıyla imzalanan protokolle, Karpaz bölgesindeki kadınlar tarafından atölye ortamında üretilen ürünler, Dipkarpaz Gİ-KA-KOOP Üretim ve Satış Merkezi’nde alıcıyla buluşturularak pazarlanacak.

Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Kavuklu yaptığı konuşmada, GİKAKOOP olarak kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmak için faaliyetlerde bulunduklarını belirterek toplumun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye katılımının sürdürülebilir kalkınma için gerekli olduğunu önemle vurguladı.

Coşkun: Bir kadını eğitirseniz toplumu eğitirsiniz

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da konuşmasında, görev süresi boyunca Dipkarpaz’daki kadınların desteklenmesi için çalıştığını, Dipkarpaz Belediyesi için kadın belediye başkan adayı çıkacak kadar bölgede kadınların sosyal ve ekonomik hayatta güçlendirildiğini bundan da büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise konuşmasında, kadını evden çıkarmak, sosyal ve ekonomik hayata dahil etmek için Bakanlığı’nın hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

