Biri kaçak

Suna ERDEN

Gönyeli’de meydana gelen kavgada Hasan Hüseyin Saçar’ın parmağını kırdıkları iddiasıyla tutuklanan Nasiru Shek Sheriff ve Emleen Shatusie Fredson hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle duruşmaya çıkarıldı. Zanlılardan Nasiru Shek Sheriff’in 49 gündür kaçak durumda olduğu belirtildi. Emleen Shatusıe Fredson’un ise öğrenci statüsünde olduğu belirtilerek, teminat talep edildi.

Zanlı Sheriff cezaevine gönderilirken, Fredson serbest kaldı.

Soruşturmayı yapan polis, Nasıru Shek Sherıff ve Emleen Shatusıe Fredson’un 2 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.45 sıralarında Gönyelı̇’de Otağ Sokak üzerinde Hasan Hüseyin Saçar ile bir kavgada yer aldıklarını söyledi.

Polis, iki zanlının Saçar’ın serçe parmağının kırılmasına neden olduklarını ifade etti.

Polis, olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlıların vahim zarar suçlamasıyla tutuklandıklarını ifade etti.

Polis memuru, yapılan araştırmalar sonucu hangi zanlının vahim zarar suçunu işlediğini tespit edilemediğini ifade etti.

Polis, Nasiru Shek Sheriff’in 49 gündür ikamet izinsiz olduğunu, Emleen Shatusıe Fredson’un ise öğrenci statüsünde olduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Nasiru Shek Sheriff’in bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına, Emleen Shatusıe Fredson’un 25 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.