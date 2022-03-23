Yataktan ve bavuldan 170 gram esrar çıktı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘Hedef’ operasyonunda ele geçirilen 170 gram maddeyle ilgili soruşturma sürüyor. Evinde ve üzerinde satışa hazır paketlenmiş uyuşturucuyla yakalanan Uzochukwu Benedict Ejike dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kaldığı apartmanda yaşayanların gürültü yapıldığı şikayetiyle polisi aradığı, uyuşturuculara bu yolla ulaşıldığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 20 Mart 2022 tarihinde saat 15.15 sıralarında Uzochukwu Benedict Ejike’nin yaşadığı apartman dairesinden gürültü yapıldığına dair Lefkoşa’da Adli Şube’ye şikayet yapıldığını söyledi.

Balkondan atlayıp kaçtı

Polis, adli şube ekiplerinin zanlının yaşadığı apartmana gittiğini ancak Ejike’nin evinin yatak odasının penceresinden bir alt katın balkonuna atlayıp kaçtığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının kaldığı dairede arama yapıldığını; komedin çekmecesinde uyuşturucu paketlemede kullanılan foil kâğıtları tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, durumun narkotik şubesine bildirildiğini, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Narkotik ekiplerinin evde kapsamlı arama yaptığını belirten polis, yatak odasında 14 paket halinde

9 gram, bavul içerisinde 160 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, apartmanın altında ise foil kâğıdına sarılı bir gram ağırlığında hintkeneviri tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Narkotik ve Kaçakçılığı ile Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından yürütülen Hedef operasyonu kapsamında zanlının Lefkoşa'da tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada foil kâğıdına sarılı bir gram hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 95TL, 220 Dolar ve 10 Euro bulunduğunu ifade etti.

Zanlının polisten kaçtıktan sonra saklandığı Hamitköy’deki ikametgâhta da arama yapıldığını belirten polis, 5 gram daha hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri 19 Mart’ta aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, alınması gereken ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.