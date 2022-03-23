Yargı ve deport

Girne’de 2020- 2022 yılları arasında birlikte yaşadığı kadının 14 yaşındaki iki kızlarına tecavüz ettiği iddia edilen 36 yaşındaki Y.G. (E) hakkındaki tamamlandı.

Kız çocuklarının öğretmenleri tarafından yapılan şikayet üzerine geçtiğimiz hafta tutuklanan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, hakkında ‘16 yaşından küçük kız çocuğuna tecavüz etmek’ suçlamasıyla soruşturma başlatılan zanlının 11 Mart 2022 tarihinde tutuklandığını anımsattı.

Soruşturmayı yapan polis, 14 yaşındaki ikiz kızların öğretmenlerine yaptığı şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kızların ifadelerinde zanlının 2020 -2022 tarihleri arasında farklı günlerde kendilerine tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu açıkladı.

Polis, iddiaların çok ciddi olduğunu olayla ilgili olarak kızlardan sosyal hizmet görevlisi ve psikolog eşliğinde ifade temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, işlendiği iddia edilen suçun vahim bir suç olduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.