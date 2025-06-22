Yayanın durumu kritik

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da evine gitmek için yolu karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadına çaparak ağır yaralanmasına neden olan Ahmet Kavan dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Kazada yaralanan yaya Filiz Cıdık’ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 18 Haziran 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Demirhan’da Hüseyin Özgit Caddesi’nde meydana geldiğini söyledi.

Pols, Ahmet Kavan’ın ZE 558 plakalı salon araç ile kuzeye doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada bir evin önüne geldiği esnada yolun sağından soluna doğru karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Filiz Cıdık’a çarptığını kaydetti.

Polis, ağır şekilde yaralanan yaya Filiz Cıdık’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, Cıgıt’ın kolunda ve kalçasında kırıklar oluştuğunu, beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını, hastaneden alınan bilgide yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini, suçun nevinin değişebileceğini belirterek 4 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

