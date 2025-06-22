Zanlı sayısı 3 oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Çanakkale Bölgesi’nde, Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri’nin düzenlediği ve 17 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon kapsamında, Muhammet Safa Akıllıoğlu ile Veli Ergün’ün ardından, aranmakta olan üçüncü zanlı Murat Şengül’de polise giderek teslim oldu. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Oran, 19 Haziran’da, Çanakkale Mahallesi’nde, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Muhammet Safa Akıllıoğlu’nun 15 gram metamtetamin türü uyuşturucu maddeyi aldığı sırada suçüstü yakalandığını, üzerinde yapılan aramada da 2 gram hintkeneviri bulunduğunu anımsattı. Veli Ergün ile huzurda bulunan zanlı Murat Şengül’ün olay yerinden kaçtıklarını da hatırlatan polis, Veli Ergün’ün aynı gün polise giderek teslim olduğunu bildirdi.

Murat Şengül’ün de 20 Haziran’da polise giderek teslim olduğunu belirten Oran, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

